Bugünkü EVERY Fiyatı

Bugünkü EVERY (EVERY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 13,44 değişim gösterdi. Mevcut EVERY / USD dönüşüm oranı EVERY başına $ 0 şeklindedir.

EVERY, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.078.256 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,31B EVERY şeklindedir. Son 24 saat içinde EVERY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00311547 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EVERY, son bir saatte +%1,07 ve son 7 günde +%18,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

EVERY (EVERY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Dolaşım Arzı 1,31B 1,31B 1,31B Toplam Arz 1.310.022.091,156942 1.310.022.091,156942 1.310.022.091,156942

