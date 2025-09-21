FARTWORM (FARTWORM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004413 $ 0,00004413 $ 0,00004413 24 sa Düşük $ 0,000188 $ 0,000188 $ 0,000188 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004413$ 0,00004413 $ 0,00004413 24 sa Yüksek $ 0,000188$ 0,000188 $ 0,000188 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,000188$ 0,000188 $ 0,000188 En Düşük Fiyat $ 0,00004413$ 0,00004413 $ 0,00004413 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%9,78 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%53,91 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

FARTWORM (FARTWORM) canlı fiyatı $0,00006046. FARTWORM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004413 ve en yüksek $ 0,000188 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FARTWORM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000188, en düşük fiyatı ise $ 0,00004413 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FARTWORM son bir saatte -%9,78 değişim gösterdi, 24 saatte -%53,91 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FARTWORM (FARTWORM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 61,77K$ 61,77K $ 61,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,77K$ 61,77K $ 61,77K Dolaşım Arzı 994,66M 994,66M 994,66M Toplam Arz 994.657.012,73251 994.657.012,73251 994.657.012,73251

Şu anki FARTWORM piyasa değeri $ 61,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FARTWORM arzı 994,66M olup, toplam arzı 994657012.73251. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,77K.