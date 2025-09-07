firecoin (FIRECOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000107 $ 0,0000107 $ 0,0000107 24 sa Düşük $ 0,0002195 $ 0,0002195 $ 0,0002195 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000107$ 0,0000107 $ 0,0000107 24 sa Yüksek $ 0,0002195$ 0,0002195 $ 0,0002195 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0002195$ 0,0002195 $ 0,0002195 En Düşük Fiyat $ 0,0000107$ 0,0000107 $ 0,0000107 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%82,36 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

firecoin (FIRECOIN) canlı fiyatı $0,0000108. FIRECOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000107 ve en yüksek $ 0,0002195 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FIRECOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0002195, en düşük fiyatı ise $ 0,0000107 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FIRECOIN son bir saatte -%2,12 değişim gösterdi, 24 saatte -%82,36 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

firecoin (FIRECOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,80K$ 10,80K $ 10,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,80K$ 10,80K $ 10,80K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki firecoin piyasa değeri $ 10,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIRECOIN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,80K.