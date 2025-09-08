FIX Hakkında Daha Fazla Bilgi

FixMe AI Logosu

FixMe AI Fiyatı (FIX)

Listelenmedi

1 FIX / USD Canlı Fiyatı:

-%18,301D
mexc
USD
FixMe AI (FIX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-08 12:44:32 (UTC+8)

FixMe AI (FIX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%9,59

-%18,45

--

--

FixMe AI (FIX) canlı fiyatı $0,00394042. FIX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00394059 ve en yüksek $ 0,00485076 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FIX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00612491, en düşük fiyatı ise $ 0,00394059 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FIX son bir saatte -%9,59 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FixMe AI (FIX) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki FixMe AI piyasa değeri $ 74,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIX arzı 18,80M olup, toplam arzı 50000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 197,21K.

FixMe AI (FIX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, FixMe AI / USD fiyat değişimi, $ -0,000891792162734543.
Son 30 gün içerisinde, FixMe AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FixMe AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FixMe AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000891792162734543-%18,45
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

FixMe AI (FIX) Nedir?

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie. Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

FixMe AI (FIX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

FixMe AI Fiyat Tahmini (USD)

FixMe AI (FIX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? FixMe AI (FIX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak FixMe AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

FixMe AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FIX Varlığından Yerel Para Birimlerine

FixMe AI (FIX) Token Ekonomisi

FixMe AI (FIX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FIX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: FixMe AI (FIX) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü FixMe AI (FIX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FIX fiyatı, 0,00394042 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FIX / USD güncel fiyatı nedir?
FIX / USD güncel fiyatı $ 0,00394042. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
FixMe AI varlığının piyasa değeri nedir?
FIX piyasa değeri $ 74,15K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FIX arzı nedir?
Dolaşımdaki FIX arzı, 18,80M USD.
FIX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FIX, ATH fiyatı olan 0,00612491 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FIX fiyatı (ATL) nedir?
FIX, ATL fiyatı olan 0,00394059 USD değerine düştü.
FIX işlem hacmi nedir?
FIX için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FIX bu yıl daha da yükselir mi?
FIX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FIX fiyat tahminine göz atın.
FixMe AI (FIX) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
09-07 12:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
09-06 19:11:00Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
09-05 15:06:00Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
09-05 12:39:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor

