FixMe AI (FIX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00394059 $ 0,00394059 $ 0,00394059 24 sa Düşük $ 0,00485076 $ 0,00485076 $ 0,00485076 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00394059$ 0,00394059 $ 0,00394059 24 sa Yüksek $ 0,00485076$ 0,00485076 $ 0,00485076 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00612491$ 0,00612491 $ 0,00612491 En Düşük Fiyat $ 0,00394059$ 0,00394059 $ 0,00394059 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%9,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%18,45 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

FixMe AI (FIX) canlı fiyatı $0,00394042. FIX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00394059 ve en yüksek $ 0,00485076 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FIX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00612491, en düşük fiyatı ise $ 0,00394059 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FIX son bir saatte -%9,59 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FixMe AI (FIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 74,15K$ 74,15K $ 74,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 197,21K$ 197,21K $ 197,21K Dolaşım Arzı 18,80M 18,80M 18,80M Toplam Arz 50.000.000,0 50.000.000,0 50.000.000,0

Şu anki FixMe AI piyasa değeri $ 74,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIX arzı 18,80M olup, toplam arzı 50000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 197,21K.