Bugünkü Fluid Wrapped Staked ETH Fiyatı

Bugünkü Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) fiyatı $ 4.033,36 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut FWSTETH / USD dönüşüm oranı FWSTETH başına $ 4.033,36 şeklindedir.

Fluid Wrapped Staked ETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 61.085.299 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 15,15K FWSTETH şeklindedir. Son 24 saat içinde FWSTETH, $ 4.033,36 (en düşük) ile $ 4.033,36 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4.548,45 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 3.950,99 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FWSTETH, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 61,09M$ 61,09M $ 61,09M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,09M$ 61,09M $ 61,09M Dolaşım Arzı 15,15K 15,15K 15,15K Toplam Arz 15.145,0 15.145,0 15.145,0

