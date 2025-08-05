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Fourth Star Fiyatı (FSTR)

Listelenmedi

Fourth Star (FSTR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01300066
$0,01300066$0,01300066
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Fourth Star (FSTR) Fiyatı

Fourth Star (FSTR), şu anda 0,01300097 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 132,01K USD piyasa değerine sahiptir. FSTR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Fourth Star Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
Fourth Star 24 saatlik fiyat değişimi
10,15M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FSTR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FSTR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Fourth Star (FSTR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Fourth Star / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Fourth Star / USD fiyat değişimi, $ -0,0028813802.
Son 60 gün içerisinde, Fourth Star / USD fiyat değişimi, $ -0,0045514458.
Son 90 gün içerisinde, Fourth Star / USD fiyat değişimi, $ +0,001301381005683103.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,01
30 Gün$ -0,0028813802-%22,16
60 Gün$ -0,0045514458-%35,00
90 Gün$ +0,001301381005683103+%11,12

Fourth Star (FSTR) Fiyat Analizi

En güncel Fourth Star fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01299794
$ 0,01299794$ 0,01299794

$ 0,01300069
$ 0,01300069$ 0,01300069

$ 0,090011
$ 0,090011$ 0,090011

+%0,00

+%0,01

-%27,36

Fourth Star (FSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 132,01K
$ 132,01K$ 132,01K

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10,15M
10,15M 10,15M

Fourth Star (FSTR) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Fourth Star (FSTR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Fourth Star (FSTR) Token Ekonomisi

Fourth Star (FSTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FSTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

FSTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FSTR / VND
342,12052555
1 FSTR / AUD
A$0,0200214938
1 FSTR / GBP
0,0097507275
1 FSTR / EUR
0,0111808342
1 FSTR / USD
$0,01300097
1 FSTR / MYR
RM0,0549941031
1 FSTR / TRY
0,5283594208
1 FSTR / JPY
¥1,91114259
1 FSTR / ARS
ARS$17,7123915183
1 FSTR / RUB
1,0377374254
1 FSTR / INR
1,142785263
1 FSTR / IDR
Rp213,1306216368
1 FSTR / KRW
18,0068634888
1 FSTR / PHP
0,7454756198
1 FSTR / EGP
￡E.0,6298969965
1 FSTR / BRL
R$0,0716353447
1 FSTR / CAD
C$0,0178113289
1 FSTR / BDT
1,5832581266
1 FSTR / NGN
19,8185486583
1 FSTR / UAH
0,5424004684
1 FSTR / VES
Bs1,63812222
1 FSTR / CLP
$12,55893702
1 FSTR / PKR
Rs3,6756342384
1 FSTR / KZT
7,0198737515
1 FSTR / THB
฿0,4208413989
1 FSTR / TWD
NT$0,3884689836
1 FSTR / AED
د.إ0,0477135599
1 FSTR / CHF
Fr0,010400776
1 FSTR / HKD
HK$0,1019276048
1 FSTR / MAD
.د.م0,1179187979
1 FSTR / MXN
$0,2459783524
1 FSTR / PLN
0,0479735793
1 FSTR / RON
лв0,0569442486
1 FSTR / SEK
kr0,1255893702
1 FSTR / BGN
лв0,0219716393
1 FSTR / HUF
Ft4,4876748246
1 FSTR / CZK
0,2761406028
1 FSTR / KWD
د.ك0,00396529585
1 FSTR / ILS
0,0443333077