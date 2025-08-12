FAITH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Future Arises In The Heart Logosu

Future Arises In The Heart Fiyatı (FAITH)

Listelenmedi

Future Arises In The Heart (FAITH) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
+%94,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Future Arises In The Heart (FAITH) Fiyatı

Future Arises In The Heart (FAITH), şu anda 0,00004904 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 56,32K USD piyasa değerine sahiptir. FAITH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Future Arises In The Heart Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%94,94
Future Arises In The Heart 24 saatlik fiyat değişimi
999,75M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FAITH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FAITH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Future Arises In The Heart (FAITH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Future Arises In The Heart / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Future Arises In The Heart / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Future Arises In The Heart / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Future Arises In The Heart / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%94,94
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Future Arises In The Heart (FAITH) Fiyat Analizi

En güncel Future Arises In The Heart fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00002305
$ 0,00002305$ 0,00002305

$ 0,00006559
$ 0,00006559$ 0,00006559

$ 0,0002799
$ 0,0002799$ 0,0002799

-%4,49

+%94,94

--

Future Arises In The Heart (FAITH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 56,32K
$ 56,32K$ 56,32K

--
----

999,75M
999,75M 999,75M

Future Arises In The Heart (FAITH) Nedir?

The market changes. FAITH doesn’t.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Future Arises In The Heart (FAITH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Future Arises In The Heart (FAITH) Token Ekonomisi

Future Arises In The Heart (FAITH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FAITH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

FAITH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FAITH / VND
1,2904876
1 FAITH / AUD
A$0,0000750312
1 FAITH / GBP
0,0000362896
1 FAITH / EUR
0,0000421744
1 FAITH / USD
$0,00004904
1 FAITH / MYR
RM0,0002074392
1 FAITH / TRY
0,0019964184
1 FAITH / JPY
¥0,00725792
1 FAITH / ARS
ARS$0,06478184
1 FAITH / RUB
0,0038981896
1 FAITH / INR
0,0042993368
1 FAITH / IDR
Rp0,8039342976
1 FAITH / KRW
0,0681106752
1 FAITH / PHP
0,0028011648
1 FAITH / EGP
￡E.0,0023779496
1 FAITH / BRL
R$0,0002667776
1 FAITH / CAD
C$0,0000671848
1 FAITH / BDT
0,0059745432
1 FAITH / NGN
0,0753298536
1 FAITH / UAH
0,0020390832
1 FAITH / VES
Bs0,0063752
1 FAITH / CLP
$0,04747072
1 FAITH / PKR
Rs0,013959236
1 FAITH / KZT
0,0267101264
1 FAITH / THB
฿0,0015893864
1 FAITH / TWD
NT$0,0014677672
1 FAITH / AED
د.إ0,0001799768
1 FAITH / CHF
Fr0,0000397224
1 FAITH / HKD
HK$0,0003844736
1 FAITH / MAD
.د.م0,0004443024
1 FAITH / MXN
$0,0009155768
1 FAITH / PLN
0,0001794864
1 FAITH / RON
лв0,000213324
1 FAITH / SEK
kr0,0004722552
1 FAITH / BGN
лв0,0000823872
1 FAITH / HUF
Ft0,0166971392
1 FAITH / CZK
0,001032292
1 FAITH / KWD
د.ك0,0000149572
1 FAITH / ILS
0,0001672264