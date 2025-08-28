GTBTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

$111.848
Gate Wrapped BTC (GTBTC) Canlı Fiyat Grafiği
Gate Wrapped BTC (GTBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 110.774
24 sa Düşük
$ 112.402
24 sa Yüksek

$ 110.774
$ 112.402
$ 116.020
$ 108.744
+%0,32

+%0,13

--

--

Gate Wrapped BTC (GTBTC) canlı fiyatı $111.848. GTBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 110.774 ve en yüksek $ 112.402 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GTBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 116.020, en düşük fiyatı ise $ 108.744 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GTBTC son bir saatte +%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gate Wrapped BTC (GTBTC) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
----

$ 2,23T
0,00
19.900.000,0
Şu anki Gate Wrapped BTC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GTBTC arzı 0,00 olup, toplam arzı 19900000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,23T.

Gate Wrapped BTC (GTBTC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Gate Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +149,47.
Son 30 gün içerisinde, Gate Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gate Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gate Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +149,47+%0,13
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gate Wrapped BTC (GTBTC) Nedir?

GTBTC(Gate Wrapped BTC) GTBTC is an on-chain BTC yield-generating asset issued by Gate Web3, backed by Gate‘s BTC reserves and wrapped as a standardized on-chain Token. Users can stake BTC on Gate Staking to mint GTBTC, with yields automatically accumulated in the form of net asset growth during the holding period. GTBTC is suitable for both CeFi and DeFi scenarios, balancing yield and liquidity.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Gate Wrapped BTC (GTBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Gate Wrapped BTC Fiyat Tahmini (USD)

Gate Wrapped BTC (GTBTC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Gate Wrapped BTC (GTBTC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Gate Wrapped BTC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Gate Wrapped BTC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GTBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Gate Wrapped BTC (GTBTC) Token Ekonomisi

Gate Wrapped BTC (GTBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GTBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Gate Wrapped BTC (GTBTC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Gate Wrapped BTC (GTBTC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GTBTC fiyatı, 111.848 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GTBTC / USD güncel fiyatı nedir?
GTBTC / USD güncel fiyatı $ 111.848. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Gate Wrapped BTC varlığının piyasa değeri nedir?
GTBTC piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GTBTC arzı nedir?
Dolaşımdaki GTBTC arzı, 0,00 USD.
GTBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GTBTC, ATH fiyatı olan 116.020 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GTBTC fiyatı (ATL) nedir?
GTBTC, ATL fiyatı olan 108.744 USD değerine düştü.
GTBTC işlem hacmi nedir?
GTBTC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GTBTC bu yıl daha da yükselir mi?
GTBTC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GTBTC fiyat tahminine göz atın.
Gate Wrapped BTC (GTBTC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.