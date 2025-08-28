Gate Wrapped BTC Fiyatı (GTBTC)
+%0,32
+%0,13
--
--
Gate Wrapped BTC (GTBTC) canlı fiyatı $111.848. GTBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 110.774 ve en yüksek $ 112.402 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GTBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 116.020, en düşük fiyatı ise $ 108.744 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, GTBTC son bir saatte +%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Gate Wrapped BTC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GTBTC arzı 0,00 olup, toplam arzı 19900000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,23T.
Gün içerisinde, Gate Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +149,47.
Son 30 gün içerisinde, Gate Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gate Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gate Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +149,47
|+%0,13
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
GTBTC(Gate Wrapped BTC) GTBTC is an on-chain BTC yield-generating asset issued by Gate Web3, backed by Gate‘s BTC reserves and wrapped as a standardized on-chain Token. Users can stake BTC on Gate Staking to mint GTBTC, with yields automatically accumulated in the form of net asset growth during the holding period. GTBTC is suitable for both CeFi and DeFi scenarios, balancing yield and liquidity.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-27 15:39:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
|08-25 21:14:39
|Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
|08-25 09:45:00
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
|08-25 05:44:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
|08-24 19:48:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
|08-24 03:20:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
