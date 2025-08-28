Gate Wrapped BTC (GTBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 110.774 $ 110.774 $ 110.774 24 sa Düşük $ 112.402 $ 112.402 $ 112.402 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 110.774$ 110.774 $ 110.774 24 sa Yüksek $ 112.402$ 112.402 $ 112.402 Tüm Zamanların En Yükseği $ 116.020$ 116.020 $ 116.020 En Düşük Fiyat $ 108.744$ 108.744 $ 108.744 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,13 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Gate Wrapped BTC (GTBTC) canlı fiyatı $111.848. GTBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 110.774 ve en yüksek $ 112.402 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GTBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 116.020, en düşük fiyatı ise $ 108.744 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GTBTC son bir saatte +%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gate Wrapped BTC (GTBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,23T$ 2,23T $ 2,23T Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 19.900.000,0 19.900.000,0 19.900.000,0

Şu anki Gate Wrapped BTC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GTBTC arzı 0,00 olup, toplam arzı 19900000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,23T.