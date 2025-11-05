Gimo Staked 0G (ST0G) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,24 $ 1,24 $ 1,24 24 sa Düşük $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,24$ 1,24 $ 1,24 24 sa Yüksek $ 1,48$ 1,48 $ 1,48 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,34$ 3,34 $ 3,34 En Düşük Fiyat $ 1,049$ 1,049 $ 1,049 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,85 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,38 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,38

Gimo Staked 0G (ST0G) canlı fiyatı $1,29. ST0G, son 24 saat içinde en düşük $ 1,24 ve en yüksek $ 1,48 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ST0G için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,34, en düşük fiyatı ise $ 1,049 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ST0G son bir saatte +%0,85 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,68 ve son 7 günde -%23,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gimo Staked 0G (ST0G) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 132,98K$ 132,98K $ 132,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 132,98K$ 132,98K $ 132,98K Dolaşım Arzı 104,41K 104,41K 104,41K Toplam Arz 104.413,6720547708 104.413,6720547708 104.413,6720547708

Şu anki Gimo Staked 0G piyasa değeri $ 132,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ST0G arzı 104,41K olup, toplam arzı 104413.6720547708. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 132,98K.