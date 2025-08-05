GOAT GAINS (GGAINS) Nedir?

Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading.

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GOAT GAINS (GGAINS) Kaynağı Resmi Websitesi

GOAT GAINS (GGAINS) Token Ekonomisi

GOAT GAINS (GGAINS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GGAINS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!