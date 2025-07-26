Grand Gangsta City Fiyatı ($GGC)
Grand Gangsta City ($GGC), şu anda 0,01219933 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. $GGC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Grand Gangsta City / USD fiyat değişimi, $ -0,00129715958097364.
Son 30 gün içerisinde, Grand Gangsta City / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Grand Gangsta City / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Grand Gangsta City / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00129715958097364
|-%9,61
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Grand Gangsta City fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,08
-%9,61
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.
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|1 $GGC / VND
₫321,02536895
|1 $GGC / AUD
A$0,0185429816
|1 $GGC / GBP
￡0,0090275042
|1 $GGC / EUR
€0,0103694305
|1 $GGC / USD
$0,01219933
|1 $GGC / MYR
RM0,0514811726
|1 $GGC / TRY
₺0,4946828315
|1 $GGC / JPY
¥1,79330151
|1 $GGC / ARS
ARS$15,5009566712
|1 $GGC / RUB
₽0,9682608221
|1 $GGC / INR
₹1,055242045
|1 $GGC / IDR
Rp199,9889843952
|1 $GGC / KRW
₩16,8731373096
|1 $GGC / PHP
₱0,6970697162
|1 $GGC / EGP
￡E.0,598987103
|1 $GGC / BRL
R$0,0678282748
|1 $GGC / CAD
C$0,0165910888
|1 $GGC / BDT
৳1,4888062332
|1 $GGC / NGN
₦18,6248391043
|1 $GGC / UAH
₴0,5104199672
|1 $GGC / VES
Bs1,4639196
|1 $GGC / CLP
$11,66255948
|1 $GGC / PKR
Rs3,459729988
|1 $GGC / KZT
₸6,6371674798
|1 $GGC / THB
฿0,3957462652
|1 $GGC / TWD
NT$0,3596362484
|1 $GGC / AED
د.إ0,0447715411
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Fr0,0096374707
|1 $GGC / HKD
HK$0,0956427472
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.د.م0,1094279901
|1 $GGC / MXN
$0,2260535849
|1 $GGC / PLN
zł0,0440395813
|1 $GGC / RON
лв0,0525791123
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kr0,1161376216
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лв0,0202508878
|1 $GGC / HUF
Ft4,1212996539
|1 $GGC / CZK
Kč0,2550879903
|1 $GGC / KWD
د.ك0,00372079565
|1 $GGC / ILS
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