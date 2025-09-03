H2O Hakkında Daha Fazla Bilgi

H2O Fiyat Bilgileri

H2O Resmi Websitesi

H2O Token Ekonomisi

H2O Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

H2O Logosu

H2O Fiyatı (H2O)

Listelenmedi

1 H2O / USD Canlı Fiyatı:

$20,29
$20,29$20,29
+%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
H2O (H2O) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:13:36 (UTC+8)

H2O (H2O) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 19,96
$ 19,96$ 19,96
24 sa Düşük
$ 20,66
$ 20,66$ 20,66
24 sa Yüksek

$ 19,96
$ 19,96$ 19,96

$ 20,66
$ 20,66$ 20,66

$ 23,24
$ 23,24$ 23,24

$ 18,54
$ 18,54$ 18,54

-%0,07

+%1,41

-%3,00

-%3,00

H2O (H2O) canlı fiyatı $20,29. H2O, son 24 saat içinde en düşük $ 19,96 ve en yüksek $ 20,66 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. H2O için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 23,24, en düşük fiyatı ise $ 18,54 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, H2O son bir saatte -%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,41 ve son 7 günde -%3,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

H2O (H2O) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 48,16M
$ 48,16M$ 48,16M

0,00
0,00 0,00

2.374.018,0
2.374.018,0 2.374.018,0

Şu anki H2O piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki H2O arzı 0,00 olup, toplam arzı 2374018.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 48,16M.

H2O (H2O) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, H2O / USD fiyat değişimi, $ +0,281989.
Son 30 gün içerisinde, H2O / USD fiyat değişimi, $ +0,5334220710.
Son 60 gün içerisinde, H2O / USD fiyat değişimi, $ +1,1394417620.
Son 90 gün içerisinde, H2O / USD fiyat değişimi, $ -1,172262546787066.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,281989+%1,41
30 Gün$ +0,5334220710+%2,63
60 Gün$ +1,1394417620+%5,62
90 Gün$ -1,172262546787066-%5,46

H2O (H2O) Nedir?

The Hydration Omnipool is a novel type of AMM which concentrates all liquidity in a single trading pool, thus unlocking an array of efficiencies. This doc contains a mathematical specification of the mechanics which power the Omnipool. The Omnipool uses H2O as a "hub" token through which all trades are routed, avoiding the segmentation of liquidity inherent to AMMs which require LPs to provide liquidity for a pair of tokens. Both transaction fees and partial impermanent loss mitigation are paid out in H2O.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

H2O (H2O) Kaynağı

Resmi Websitesi

H2O Fiyat Tahmini (USD)

H2O (H2O) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? H2O (H2O) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak H2O için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

H2O fiyat tahminini hemen kontrol edin!

H2O Varlığından Yerel Para Birimlerine

H2O (H2O) Token Ekonomisi

H2O (H2O) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. H2O tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: H2O (H2O) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü H2O (H2O) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı H2O fiyatı, 20,29 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
H2O / USD güncel fiyatı nedir?
H2O / USD güncel fiyatı $ 20,29. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
H2O varlığının piyasa değeri nedir?
H2O piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki H2O arzı nedir?
Dolaşımdaki H2O arzı, 0,00 USD.
H2O için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
H2O, ATH fiyatı olan 23,24 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük H2O fiyatı (ATL) nedir?
H2O, ATL fiyatı olan 18,54 USD değerine düştü.
H2O işlem hacmi nedir?
H2O için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
H2O bu yıl daha da yükselir mi?
H2O piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için H2O fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:13:36 (UTC+8)

H2O (H2O) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.