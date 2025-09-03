H2O (H2O) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 19,96 24 sa Yüksek $ 20,66 Tüm Zamanların En Yükseği $ 23,24 En Düşük Fiyat $ 18,54 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,41 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,00

H2O (H2O) canlı fiyatı $20,29. H2O, son 24 saat içinde en düşük $ 19,96 ve en yüksek $ 20,66 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. H2O için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 23,24, en düşük fiyatı ise $ 18,54 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, H2O son bir saatte -%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,41 ve son 7 günde -%3,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

H2O (H2O) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 48,16M Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 2.374.018,0

Şu anki H2O piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki H2O arzı 0,00 olup, toplam arzı 2374018.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 48,16M.