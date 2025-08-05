Hermy The Stallion (HERMY) Nedir?

Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods.

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Hermy The Stallion (HERMY) Kaynağı Resmi Websitesi

Hermy The Stallion (HERMY) Token Ekonomisi

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