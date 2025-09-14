BALL Hakkında Daha Fazla Bilgi

BALL Fiyat Bilgileri

BALL Resmi Websitesi

BALL Token Ekonomisi

BALL Fiyat Tahmini

i know ball Logosu

i know ball Fiyatı (BALL)

Listelenmedi

1 BALL / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%56,301D
USD
i know ball (BALL) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-14 10:31:39 (UTC+8)

i know ball (BALL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
+%9,65

-%55,51

--

--

i know ball (BALL) canlı fiyatı $0,00008568. BALL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007763 ve en yüksek $ 0,00020701 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BALL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00020701, en düşük fiyatı ise $ 0,00007763 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BALL son bir saatte +%9,65 değişim gösterdi, 24 saatte -%55,51 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

i know ball (BALL) Piyasa Bilgileri

$ 8,28K
Şu anki i know ball piyasa değeri $ 8,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BALL arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,28K.

i know ball (BALL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, i know ball / USD fiyat değişimi, $ -0,000106938343725132.
Son 30 gün içerisinde, i know ball / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, i know ball / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, i know ball / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000106938343725132-%55,51
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

i know ball (BALL) Nedir?

I Know Ball is a memecoin launched on Solana that draws its identity from a popular cultural catchphrase used to signal expertise and credibility in sports and internet culture. The project does not aim to provide complex technical utility; instead, it functions as a cultural token that embodies a widely recognized meme and translates it into a tradable on-chain asset. By anchoring itself in a phrase that resonates across sports, crypto, and online communities, I Know Ball creates a shared identity and point of connection for holders

i know ball (BALL) Kaynağı

Resmi Websitesi

i know ball Fiyat Tahmini (USD)

i know ball (BALL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? i know ball (BALL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak i know ball için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

i know ball fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BALL Varlığından Yerel Para Birimlerine

i know ball (BALL) Token Ekonomisi

i know ball (BALL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BALL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: i know ball (BALL) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü i know ball (BALL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BALL fiyatı, 0,00008568 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BALL / USD güncel fiyatı nedir?
BALL / USD güncel fiyatı $ 0,00008568. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
i know ball varlığının piyasa değeri nedir?
BALL piyasa değeri $ 8,28K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BALL arzı nedir?
Dolaşımdaki BALL arzı, 100,00M USD.
BALL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BALL, ATH fiyatı olan 0,00020701 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BALL fiyatı (ATL) nedir?
BALL, ATL fiyatı olan 0,00007763 USD değerine düştü.
BALL işlem hacmi nedir?
BALL için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BALL bu yıl daha da yükselir mi?
BALL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BALL fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-14 10:31:39 (UTC+8)

