i know ball (BALL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007763 $ 0,00007763 $ 0,00007763 24 sa Düşük $ 0,00020701 $ 0,00020701 $ 0,00020701 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007763$ 0,00007763 $ 0,00007763 24 sa Yüksek $ 0,00020701$ 0,00020701 $ 0,00020701 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00020701$ 0,00020701 $ 0,00020701 En Düşük Fiyat $ 0,00007763$ 0,00007763 $ 0,00007763 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%9,65 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%55,51 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

i know ball (BALL) canlı fiyatı $0,00008568. BALL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007763 ve en yüksek $ 0,00020701 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BALL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00020701, en düşük fiyatı ise $ 0,00007763 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BALL son bir saatte +%9,65 değişim gösterdi, 24 saatte -%55,51 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

i know ball (BALL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,28K$ 8,28K $ 8,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,28K$ 8,28K $ 8,28K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki i know ball piyasa değeri $ 8,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BALL arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,28K.