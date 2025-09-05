Ideaology (IDEA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00003306 $ 0,00003306 $ 0,00003306 24 sa Düşük $ 0,00004001 $ 0,00004001 $ 0,00004001 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00003306$ 0,00003306 $ 0,00003306 24 sa Yüksek $ 0,00004001$ 0,00004001 $ 0,00004001 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,963831$ 0,963831 $ 0,963831 En Düşük Fiyat $ 0,00003306$ 0,00003306 $ 0,00003306 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,34 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,84 Fiyat Değişimi (7 G) -%49,81 Fiyat Değişimi (7 G) -%49,81

Ideaology (IDEA) canlı fiyatı $0,00003472. IDEA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003306 ve en yüksek $ 0,00004001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IDEA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,963831, en düşük fiyatı ise $ 0,00003306 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IDEA son bir saatte -%0,34 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,84 ve son 7 günde -%49,81 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ideaology (IDEA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,36K$ 17,36K $ 17,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,36K$ 17,36K $ 17,36K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki Ideaology piyasa değeri $ 17,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IDEA arzı 500,00M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,36K.