Incept Fiyatı (INCEPT)
Incept (INCEPT), şu anda 5,8 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 58,04K USD piyasa değerine sahiptir. INCEPT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Incept / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Incept / USD fiyat değişimi, $ +1,7900313800.
Son 60 gün içerisinde, Incept / USD fiyat değişimi, $ +0,9591419400.
Son 90 gün içerisinde, Incept / USD fiyat değişimi, $ +2,472184700285886.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0,0
|%0,00
|30 Gün
|$ +1,7900313800
|+%30,86
|60 Gün
|$ +0,9591419400
|+%16,54
|90 Gün
|$ +2,472184700285886
|+%74,29
En güncel Incept fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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%0,00
-%6,01
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems.
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|1 INCEPT / VND
₫152.627
|1 INCEPT / AUD
A$8,932
|1 INCEPT / GBP
￡4,35
|1 INCEPT / EUR
€4,988
|1 INCEPT / USD
$5,8
|1 INCEPT / MYR
RM24,534
|1 INCEPT / TRY
₺235,712
|1 INCEPT / JPY
¥852,6
|1 INCEPT / ARS
ARS$7.891,132
|1 INCEPT / RUB
₽462,956
|1 INCEPT / INR
₹509,472
|1 INCEPT / IDR
Rp95.081,952
|1 INCEPT / KRW
₩8.033,232
|1 INCEPT / PHP
₱332,514
|1 INCEPT / EGP
￡E.280,952
|1 INCEPT / BRL
R$32,016
|1 INCEPT / CAD
C$7,946
|1 INCEPT / BDT
৳706,324
|1 INCEPT / NGN
₦8.841,462
|1 INCEPT / UAH
₴241,976
|1 INCEPT / VES
Bs730,8
|1 INCEPT / CLP
$5.602,8
|1 INCEPT / PKR
Rs1.639,776
|1 INCEPT / KZT
₸3.131,71
|1 INCEPT / THB
฿187,804
|1 INCEPT / TWD
NT$173,304
|1 INCEPT / AED
د.إ21,286
|1 INCEPT / CHF
Fr4,64
|1 INCEPT / HKD
HK$45,53
|1 INCEPT / MAD
.د.م52,606
|1 INCEPT / MXN
$109,736
|1 INCEPT / PLN
zł21,402
|1 INCEPT / RON
лв25,404
|1 INCEPT / SEK
kr56,086
|1 INCEPT / BGN
лв9,744
|1 INCEPT / HUF
Ft2.002,044
|1 INCEPT / CZK
Kč123,25
|1 INCEPT / KWD
د.ك1,769
|1 INCEPT / ILS
₪19,778