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Index Token Fiyatı (IT)

Index Token (IT) Canlı Fiyat Grafiği

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+%2,901D
USD

Bugünkü Index Token (IT) Fiyatı

Index Token (IT), şu anda 0,00000324 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 32,39K USD piyasa değerine sahiptir. IT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Index Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,91
Index Token 24 saatlik fiyat değişimi
10,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Index Token (IT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Index Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Index Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0000008360.
Son 60 gün içerisinde, Index Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Index Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,91
30 Gün$ +0,0000008360+%25,80
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Index Token (IT) Fiyat Analizi

En güncel Index Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00000296
$ 0,00000296$ 0,00000296

$ 0,00000328
$ 0,00000328$ 0,00000328

$ 0,00000929
$ 0,00000929$ 0,00000929

+%0,93

+%2,91

-%3,31

Index Token (IT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 32,39K
$ 32,39K$ 32,39K

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10,00B
10,00B 10,00B

Index Token (IT) Nedir?

Arena Index is a curated discovery hub that spotlights the most relevant and engaging content in the Avalanche and broader Web3 ecosystem. Rather than aggregating everything or offering real-time data, Arena Index focuses on surfacing high-quality, high-signal projects, media, and news through editorial curation and community engagement. We aim to make exploration easier by providing a trusted front page for what matters most—be it emerging dApps, innovative NFTs, or key ecosystem updates.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Index Token (IT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Index Token (IT) Token Ekonomisi

Index Token (IT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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IT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IT / VND
0,0852606
1 IT / AUD
A$0,0000049572
1 IT / GBP
0,0000023976
1 IT / EUR
0,0000027864
1 IT / USD
$0,00000324
1 IT / MYR
RM0,0000137376
1 IT / TRY
0,0001306692
1 IT / JPY
¥0,00047952
1 IT / RUB
0,0002526552
1 IT / INR
0,0002791908
1 IT / IDR
Rp0,0531147456
1 IT / KRW
0,00451251
1 IT / PHP
0,0001851336
1 IT / EGP
￡E.0,0001600236
1 IT / BRL
R$0,0000179496
1 IT / CAD
C$0,0000044388
1 IT / BDT
0,0003919428
1 IT / NGN
0,0049390236
1 IT / UAH
0,0001351728
1 IT / VES
Bs0,00037584
1 IT / CLP
$0,0031266
1 IT / PKR
Rs0,0009199008
1 IT / KZT
0,0017242956
1 IT / THB
฿0,0001050408
1 IT / TWD
NT$0,000095256
1 IT / AED
د.إ0,0000118908
1 IT / CHF
Fr0,000002592
1 IT / HKD
HK$0,0000254016
1 IT / MAD
.د.م0,0000292572
1 IT / MXN
$0,00006075
1 IT / PLN
0,0000118584
1 IT / RON
лв0,0000141264
1 IT / SEK
kr0,0000314928
1 IT / BGN
лв0,0000054432
1 IT / HUF
Ft0,0011130048
1 IT / CZK
0,000068688
1 IT / KWD
د.ك0,0000009882
1 IT / ILS
0,0000108864