Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 42,11 $ 42,11 $ 42,11 24 sa Düşük $ 47,1 $ 47,1 $ 47,1 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 42,11$ 42,11 $ 42,11 24 sa Yüksek $ 47,1$ 47,1 $ 47,1 Tüm Zamanların En Yükseği $ 48,72$ 48,72 $ 48,72 En Düşük Fiyat $ 42,11$ 42,11 $ 42,11 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,95 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,38 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) canlı fiyatı $42,67. VKHYPE, son 24 saat içinde en düşük $ 42,11 ve en yüksek $ 47,1 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VKHYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 48,72, en düşük fiyatı ise $ 42,11 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VKHYPE son bir saatte -%4,95 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,38 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 481,20M$ 481,20M $ 481,20M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 481,20M$ 481,20M $ 481,20M Dolaşım Arzı 10,77M 10,77M 10,77M Toplam Arz 10.772.110,29733131 10.772.110,29733131 10.772.110,29733131

Şu anki Kinetiq Earn Vault piyasa değeri $ 481,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VKHYPE arzı 10,77M olup, toplam arzı 10772110.29733131. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 481,20M.