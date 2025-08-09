Kira AI (KIRA) Nedir?

KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3 Web3 isn’t just programmable anymore. It’s becoming sentient. KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack. At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains. Autonomy isn’t coming. It’s already online

Kira AI (KIRA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Kira AI (KIRA) Token Ekonomisi

Kira AI (KIRA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KIRA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!