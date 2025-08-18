Kovu ($KOVU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%28,73 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Kovu ($KOVU) canlı fiyatı --. $KOVU, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $KOVU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $KOVU son bir saatte -%5,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%28,73 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kovu ($KOVU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 192,42K$ 192,42K $ 192,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 192,42K$ 192,42K $ 192,42K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.995.214,624867 999.995.214,624867 999.995.214,624867

Şu anki Kovu piyasa değeri $ 192,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $KOVU arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999995214.624867. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 192,42K.