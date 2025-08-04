KWEEN (KWEEN) Nedir?

Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.

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KWEEN (KWEEN) Kaynağı Resmi Websitesi

KWEEN (KWEEN) Token Ekonomisi

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