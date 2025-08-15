KYVE Network Fiyatı (KYVE)
KYVE Network (KYVE), şu anda 0.00742789 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7.48M USD piyasa değerine sahiptir. KYVE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki KYVE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KYVE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, KYVE Network / USD fiyat değişimi, $ -0.000134485564687637.
Son 30 gün içerisinde, KYVE Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0005308608.
Son 60 gün içerisinde, KYVE Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0016916038.
Son 90 gün içerisinde, KYVE Network / USD fiyat değişimi, $ -0.007951582889356881.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000134485564687637
|-1.77%
|30 Gün
|$ -0.0005308608
|-7.14%
|60 Gün
|$ -0.0016916038
|-22.77%
|90 Gün
|$ -0.007951582889356881
|-51.70%
En güncel KYVE Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.00%
-1.77%
-16.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
KYVE, the Web3 data lake solution, is a protocol that enables data providers to standardize, validate, and permanently store blockchain data streams. By leveraging permanent data storage solutions like Arweave, KYVE’s Cosmos SDK chain creates permanent backups and ensures the scalability, immutability, and availability of these resources over time. KYVE’s network is powered by decentralized uploaders and validators funded by $KYVE tokens and aims to operate as a DAO (Decentralized Autonomous Organization) in the near future. This past year KYVE has gained major support, currently backed by top VCs, including Hypersphere Ventures, Coinbase Ventures, Mechanism Capital, CMS Holdings, and blockchains such as Arweave, Avalanche, Solana, Interchain, and NEAR.
KYVE Network (KYVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KYVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
