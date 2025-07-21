Law Service Token Fiyatı (LST)
Law Service Token (LST), şu anda 0,150575 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 30,11M USD piyasa değerine sahiptir. LST / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Law Service Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0021682301557904.
Son 30 gün içerisinde, Law Service Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Law Service Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Law Service Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0021682301557904
|-%1,41
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Law Service Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,15
-%1,41
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms. All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026. By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.
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