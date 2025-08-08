Legend of Arcadia Fiyatı (ARCA)
Legend of Arcadia (ARCA), şu anda 0,0135478 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,04M USD piyasa değerine sahiptir. ARCA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ARCA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ARCA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Legend of Arcadia / USD fiyat değişimi, $ -0,00043420674589402.
Son 30 gün içerisinde, Legend of Arcadia / USD fiyat değişimi, $ -0,0026968860.
Son 60 gün içerisinde, Legend of Arcadia / USD fiyat değişimi, $ -0,0051783268.
Son 90 gün içerisinde, Legend of Arcadia / USD fiyat değişimi, $ -0,003212565915894918.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00043420674589402
|-%3,10
|30 Gün
|$ -0,0026968860
|-%19,90
|60 Gün
|$ -0,0051783268
|-%38,22
|90 Gün
|$ -0,003212565915894918
|-%19,16
En güncel Legend of Arcadia fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,43
-%3,10
-%8,96
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs. The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Legend of Arcadia (ARCA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ARCA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ARCA / VND
₫356,510357
|1 ARCA / AUD
A$0,020728134
|1 ARCA / GBP
￡0,010025372
|1 ARCA / EUR
€0,01151563
|1 ARCA / USD
$0,0135478
|1 ARCA / MYR
RM0,057442672
|1 ARCA / TRY
₺0,551259982
|1 ARCA / JPY
¥1,9915266
|1 ARCA / ARS
ARS$17,96776975
|1 ARCA / RUB
₽1,077592012
|1 ARCA / INR
₹1,188413016
|1 ARCA / IDR
Rp222,095046432
|1 ARCA / KRW
₩18,842551196
|1 ARCA / PHP
₱0,773037468
|1 ARCA / EGP
￡E.0,657474734
|1 ARCA / BRL
R$0,073429076
|1 ARCA / CAD
C$0,018560486
|1 ARCA / BDT
৳1,64808987
|1 ARCA / NGN
₦20,746965442
|1 ARCA / UAH
₴0,562098222
|1 ARCA / VES
Bs1,7341184
|1 ARCA / CLP
$13,1278182
|1 ARCA / PKR
Rs3,84215608
|1 ARCA / KZT
₸7,307276886
|1 ARCA / THB
฿0,43827133
|1 ARCA / TWD
NT$0,404537308
|1 ARCA / AED
د.إ0,049720426
|1 ARCA / CHF
Fr0,01083824
|1 ARCA / HKD
HK$0,106214752
|1 ARCA / MAD
.د.م0,12260759
|1 ARCA / MXN
$0,252260036
|1 ARCA / PLN
zł0,04944947
|1 ARCA / RON
лв0,05893293
|1 ARCA / SEK
kr0,129923402
|1 ARCA / BGN
лв0,022624826
|1 ARCA / HUF
Ft4,608013214
|1 ARCA / CZK
Kč0,284368322
|1 ARCA / KWD
د.ك0,004132079
|1 ARCA / ILS
₪0,046468954