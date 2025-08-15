Limoverse Fiyatı (LIMO)
Limoverse (LIMO), şu anda 0,00511009 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 541,46K USD piyasa değerine sahiptir. LIMO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
Gün içerisinde, Limoverse / USD fiyat değişimi, $ +0,00022477.
Son 30 gün içerisinde, Limoverse / USD fiyat değişimi, $ -0,0006277878.
Son 60 gün içerisinde, Limoverse / USD fiyat değişimi, $ -0,0016490628.
Son 90 gün içerisinde, Limoverse / USD fiyat değişimi, $ -0,006876963470235922.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00022477
|+%4,60
|30 Gün
|$ -0,0006277878
|-%12,28
|60 Gün
|$ -0,0016490628
|-%32,27
|90 Gün
|$ -0,006876963470235922
|-%57,36
En güncel Limoverse fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,00
+%4,60
+%9,40
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The health & wellness ecosystem built on Web 3. Powered by the utility token LIMO. LIMOVERSE is an ultimate health & wellness ecosystem built on blockchain which will reward the users for staying healthy using our utility token called LIMO. It will be a destination where both health & wellness seekers and providers come together and share their services, knowledge, products etc for which they get rewarded. There are multiple projects inside LIMOVERSE. The projects inside Limoverse are: 1) HEALTHFi - Walk, jog, run or burn your calories and earn your rewards on a daily basis. 2) MODIFi - Be part of our personalized wellness program called EPLIMO (Epigenetic Lifestyle Modification) and start earning for maintaining your health on a daily basis. 3) PARTNERVERSE - Health & wellness practitioners and institutions can be part of Limoverse where they can offer their products/services/knowledge to the entire community. 4) CREATFi - This is for the creator economy. Creators can create and share their valuable contents and get rewarded in LIMOs. 5) DATAFi - Share your health data with research companies inside the LIMOVERSE ecosystem and get rewarded in LIMOs. 6) GAMEFi - Create your avatar, play and win the games inside LIMOVERSE and get rewarded in LIMOs. (Launching in 2024) 7) METAFi - Limoverse will be launching it metaverse called LIMO VALLEY by mid of April, 2023. It will be a virtual destination where you can do your exercise and various health practices in the metaverse which is a 5D experience. Users can consult virtually with practitioners who own centres in the LIMO VALLEY & each of these centres will be an NFT which will be owned by the practitioners.
Limoverse (LIMO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LIMO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
