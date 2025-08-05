LitLab Games Fiyatı (LITT)
LitLab Games (LITT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 99,79K USD piyasa değerine sahiptir. LITT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki LITT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LITT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, LitLab Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LitLab Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LitLab Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LitLab Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-%8,82
|60 Gün
|$ 0
|-%11,84
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel LitLab Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-%0,36
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? LitLab Games is a AAA video game publisher focused in esports. The company is led by experts in the video game, esports and web3 industry with successes in previous startups. LitLab is the first Esports developer and publisher launching games backed by blockchain technology with a crypto-based economy. What makes your project unique? LitLab believes in the independent professional gamer. A player who will be able to monetize his dedication and skill without having to rely on streaming platforms or creating contents as the main way of income, which right now it only applies to a few of the elite influencers. History of your project. LitLab games was founded in early 2022 and started producing its first video game called CyberTitans. The alpha version was ready for September 2022 and Beta version on October 2022. The team went to DreamHack (one of the biggest Esport events in Europe) and since then new versions have been updated each 2 weeks, making CyberTitans one of the most played web3 games right now with a DAU over 650+. What’s next for your project? LitLab's roadmap is aiming now a profile 2.0 in order to integrate NFTs in-game and customizable assets. After that the mobile version will be available in Q4 of this coming year. Next milestone will be start creating a new video game, as the company aims to create 5 games in 5 years. What can your token be used for? The token will be the engine of the ecosystem in different ways; gamers will compete for LITT in different ways (quick games, tournaments, grand slams, Esports circuit…), to acquire NFTs in the future LitLab’s marketplace and unlock different characteristics, in order to have organization/guild licenses, farming pools or even purchasing tournament tickets.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
LitLab Games (LITT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LITT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LITT / VND
₫--
|1 LITT / AUD
A$--
|1 LITT / GBP
￡--
|1 LITT / EUR
€--
|1 LITT / USD
$--
|1 LITT / MYR
RM--
|1 LITT / TRY
₺--
|1 LITT / JPY
¥--
|1 LITT / ARS
ARS$--
|1 LITT / RUB
₽--
|1 LITT / INR
₹--
|1 LITT / IDR
Rp--
|1 LITT / KRW
₩--
|1 LITT / PHP
₱--
|1 LITT / EGP
￡E.--
|1 LITT / BRL
R$--
|1 LITT / CAD
C$--
|1 LITT / BDT
৳--
|1 LITT / NGN
₦--
|1 LITT / UAH
₴--
|1 LITT / VES
Bs--
|1 LITT / CLP
$--
|1 LITT / PKR
Rs--
|1 LITT / KZT
₸--
|1 LITT / THB
฿--
|1 LITT / TWD
NT$--
|1 LITT / AED
د.إ--
|1 LITT / CHF
Fr--
|1 LITT / HKD
HK$--
|1 LITT / MAD
.د.م--
|1 LITT / MXN
$--
|1 LITT / PLN
zł--
|1 LITT / RON
лв--
|1 LITT / SEK
kr--
|1 LITT / BGN
лв--
|1 LITT / HUF
Ft--
|1 LITT / CZK
Kč--
|1 LITT / KWD
د.ك--
|1 LITT / ILS
₪--