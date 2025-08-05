LOD3 Token Fiyatı (LOD3)
LOD3 Token (LOD3), şu anda 0,00145279 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 93,08K USD piyasa değerine sahiptir. LOD3 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, LOD3 Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LOD3 Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0001749873.
Son 60 gün içerisinde, LOD3 Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0009057612.
Son 90 gün içerisinde, LOD3 Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00125449137049745115.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,39
|30 Gün
|$ -0,0001749873
|-%12,04
|60 Gün
|$ +0,0009057612
|+%62,35
|90 Gün
|$ +0,00125449137049745115
|+%632,63
En güncel LOD3 Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%0,39
-%18,89
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools.
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|1 LOD3 / VND
₫38,23016885
|1 LOD3 / AUD
A$0,0022372966
|1 LOD3 / GBP
￡0,0010895925
|1 LOD3 / EUR
€0,0012493994
|1 LOD3 / USD
$0,00145279
|1 LOD3 / MYR
RM0,0061453017
|1 LOD3 / TRY
₺0,0590704414
|1 LOD3 / JPY
¥0,21210734
|1 LOD3 / ARS
ARS$1,9712181115
|1 LOD3 / RUB
₽0,1159616978
|1 LOD3 / INR
₹0,1276566573
|1 LOD3 / IDR
Rp23,8162256976
|1 LOD3 / KRW
₩2,0121722616
|1 LOD3 / PHP
₱0,0832739228
|1 LOD3 / EGP
￡E.0,0703731476
|1 LOD3 / BRL
R$0,0080194008
|1 LOD3 / CAD
C$0,0019903223
|1 LOD3 / BDT
৳0,1769207662
|1 LOD3 / NGN
₦2,2146185481
|1 LOD3 / UAH
₴0,0606103988
|1 LOD3 / VES
Bs0,18305154
|1 LOD3 / CLP
$1,40339514
|1 LOD3 / PKR
Rs0,4107327888
|1 LOD3 / KZT
₸0,7844339605
|1 LOD3 / THB
฿0,0470268123
|1 LOD3 / TWD
NT$0,0434093652
|1 LOD3 / AED
د.إ0,0053317393
|1 LOD3 / CHF
Fr0,001162232
|1 LOD3 / HKD
HK$0,0114044015
|1 LOD3 / MAD
.د.م0,0131768053
|1 LOD3 / MXN
$0,0274722589
|1 LOD3 / PLN
zł0,0053607951
|1 LOD3 / RON
лв0,0063632202
|1 LOD3 / SEK
kr0,0140339514
|1 LOD3 / BGN
лв0,0024552151
|1 LOD3 / HUF
Ft0,5011253826
|1 LOD3 / CZK
Kč0,0308427317
|1 LOD3 / KWD
د.ك0,00044310095
|1 LOD3 / ILS
₪0,0049540139