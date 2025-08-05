MarketVector Digital Assets 25 Index Fiyatı (MVDA25)
MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), şu anda 2,32 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 28,78K USD piyasa değerine sahiptir. MVDA25 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MarketVector Digital Assets 25 Index / USD fiyat değişimi, $ +0,00539903.
Son 30 gün içerisinde, MarketVector Digital Assets 25 Index / USD fiyat değişimi, $ +0,8803246960.
Son 60 gün içerisinde, MarketVector Digital Assets 25 Index / USD fiyat değişimi, $ +0,8426469680.
Son 90 gün içerisinde, MarketVector Digital Assets 25 Index / USD fiyat değişimi, $ +0,60300064712692.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00539903
|+%0,23
|30 Gün
|$ +0,8803246960
|+%37,95
|60 Gün
|$ +0,8426469680
|+%36,32
|90 Gün
|$ +0,60300064712692
|+%35,12
En güncel MarketVector Digital Assets 25 Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,23
-%5,40
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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|1 MVDA25 / VND
₫61.050,8
|1 MVDA25 / AUD
A$3,5728
|1 MVDA25 / GBP
￡1,74
|1 MVDA25 / EUR
€1,9952
|1 MVDA25 / USD
$2,32
|1 MVDA25 / MYR
RM9,8136
|1 MVDA25 / TRY
₺94,4008
|1 MVDA25 / JPY
¥341,04
|1 MVDA25 / ARS
ARS$3.147,892
|1 MVDA25 / RUB
₽185,136
|1 MVDA25 / INR
₹203,8352
|1 MVDA25 / IDR
Rp38.032,7808
|1 MVDA25 / KRW
₩3.213,2928
|1 MVDA25 / PHP
₱132,936
|1 MVDA25 / EGP
￡E.112,3808
|1 MVDA25 / BRL
R$12,7368
|1 MVDA25 / CAD
C$3,1784
|1 MVDA25 / BDT
৳282,5296
|1 MVDA25 / NGN
₦3.531,2024
|1 MVDA25 / UAH
₴96,7904
|1 MVDA25 / VES
Bs292,32
|1 MVDA25 / CLP
$2.241,12
|1 MVDA25 / PKR
Rs656,8384
|1 MVDA25 / KZT
₸1.252,684
|1 MVDA25 / THB
฿75,1216
|1 MVDA25 / TWD
NT$69,3448
|1 MVDA25 / AED
د.إ8,5144
|1 MVDA25 / CHF
Fr1,856
|1 MVDA25 / HKD
HK$18,1888
|1 MVDA25 / MAD
.د.م21,0192
|1 MVDA25 / MXN
$43,848
|1 MVDA25 / PLN
zł8,5608
|1 MVDA25 / RON
лв10,1616
|1 MVDA25 / SEK
kr22,4112
|1 MVDA25 / BGN
лв3,9208
|1 MVDA25 / HUF
Ft799,9824
|1 MVDA25 / CZK
Kč49,2768
|1 MVDA25 / KWD
د.ك0,7076
|1 MVDA25 / ILS
₪7,9112