Bugünkü canlı Massa Bridged BTC fiyatı 114.663 USD. WBTC.E / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WBTC.E fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Massa Bridged BTC fiyatı 114.663 USD. WBTC.E / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WBTC.E fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

WBTC.E Hakkında Daha Fazla Bilgi

WBTC.E Fiyat Bilgileri

WBTC.E Resmi Websitesi

WBTC.E Token Ekonomisi

WBTC.E Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Massa Bridged BTC Logosu

Massa Bridged BTC Fiyatı (WBTC.E)

Listelenmedi

1 WBTC.E / USD Canlı Fiyatı:

$114.663
$114.663$114.663
-%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Massa Bridged BTC (WBTC.E) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:25:03 (UTC+8)

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 114.504
$ 114.504$ 114.504
24 sa Düşük
$ 117.265
$ 117.265$ 117.265
24 sa Yüksek

$ 114.504
$ 114.504$ 114.504

$ 117.265
$ 117.265$ 117.265

$ 117.265
$ 117.265$ 117.265

$ 107.261
$ 107.261$ 107.261

+%0,04

-%0,48

--

--

Massa Bridged BTC (WBTC.E) canlı fiyatı $114.663. WBTC.E, son 24 saat içinde en düşük $ 114.504 ve en yüksek $ 117.265 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WBTC.E için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 117.265, en düşük fiyatı ise $ 107.261 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WBTC.E son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,48 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Piyasa Bilgileri

$ 22,93K
$ 22,93K$ 22,93K

--
----

$ 22,93K
$ 22,93K$ 22,93K

0,20
0,20 0,20

0,2
0,2 0,2

Şu anki Massa Bridged BTC piyasa değeri $ 22,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WBTC.E arzı 0,20 olup, toplam arzı 0.2. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,93K.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Massa Bridged BTC / USD fiyat değişimi, $ -564,0558638965.
Son 30 gün içerisinde, Massa Bridged BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Massa Bridged BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Massa Bridged BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -564,0558638965-%0,48
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Nedir?

Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Kaynağı

Resmi Websitesi

Massa Bridged BTC Fiyat Tahmini (USD)

Massa Bridged BTC (WBTC.E) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Massa Bridged BTC (WBTC.E) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Massa Bridged BTC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Massa Bridged BTC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WBTC.E Varlığından Yerel Para Birimlerine

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Token Ekonomisi

Massa Bridged BTC (WBTC.E) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WBTC.E tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Massa Bridged BTC (WBTC.E) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Massa Bridged BTC (WBTC.E) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WBTC.E fiyatı, 114.663 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WBTC.E / USD güncel fiyatı nedir?
WBTC.E / USD güncel fiyatı $ 114.663. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Massa Bridged BTC varlığının piyasa değeri nedir?
WBTC.E piyasa değeri $ 22,93K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WBTC.E arzı nedir?
Dolaşımdaki WBTC.E arzı, 0,20 USD.
WBTC.E için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WBTC.E, ATH fiyatı olan 117.265 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WBTC.E fiyatı (ATL) nedir?
WBTC.E, ATL fiyatı olan 107.261 USD değerine düştü.
WBTC.E işlem hacmi nedir?
WBTC.E için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WBTC.E bu yıl daha da yükselir mi?
WBTC.E piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WBTC.E fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:25:03 (UTC+8)

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-19 11:35:00Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.