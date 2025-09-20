Massa Bridged BTC Fiyatı (WBTC.E)
Massa Bridged BTC (WBTC.E) canlı fiyatı $114.663. WBTC.E, son 24 saat içinde en düşük $ 114.504 ve en yüksek $ 117.265 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WBTC.E için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 117.265, en düşük fiyatı ise $ 107.261 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, WBTC.E son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,48 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Massa Bridged BTC piyasa değeri $ 22,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WBTC.E arzı 0,20 olup, toplam arzı 0.2. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,93K.
Gün içerisinde, Massa Bridged BTC / USD fiyat değişimi, $ -564,0558638965.
Son 30 gün içerisinde, Massa Bridged BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Massa Bridged BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Massa Bridged BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -564,0558638965
|-%0,48
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-19 14:44:00
|Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
|09-19 12:40:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
|09-19 11:35:00
|Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
|09-18 11:44:00
|Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
|09-18 03:09:00
|Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
|09-16 14:49:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti
