Massa Bridged BTC (WBTC.E) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 114.504 $ 114.504 $ 114.504 24 sa Düşük $ 117.265 $ 117.265 $ 117.265 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 114.504$ 114.504 $ 114.504 24 sa Yüksek $ 117.265$ 117.265 $ 117.265 Tüm Zamanların En Yükseği $ 117.265$ 117.265 $ 117.265 En Düşük Fiyat $ 107.261$ 107.261 $ 107.261 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,48 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Massa Bridged BTC (WBTC.E) canlı fiyatı $114.663. WBTC.E, son 24 saat içinde en düşük $ 114.504 ve en yüksek $ 117.265 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WBTC.E için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 117.265, en düşük fiyatı ise $ 107.261 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WBTC.E son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,48 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,93K$ 22,93K $ 22,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,93K$ 22,93K $ 22,93K Dolaşım Arzı 0,20 0,20 0,20 Toplam Arz 0,2 0,2 0,2

Şu anki Massa Bridged BTC piyasa değeri $ 22,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WBTC.E arzı 0,20 olup, toplam arzı 0.2. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,93K.