maxBTC (MAXBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 55.128 $ 55.128 $ 55.128 24 sa Düşük $ 116.765 $ 116.765 $ 116.765 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 55.128$ 55.128 $ 55.128 24 sa Yüksek $ 116.765$ 116.765 $ 116.765 Tüm Zamanların En Yükseği $ 119.594$ 119.594 $ 119.594 En Düşük Fiyat $ 55.128$ 55.128 $ 55.128 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%108,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,29 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

maxBTC (MAXBTC) canlı fiyatı $114.965. MAXBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 55.128 ve en yüksek $ 116.765 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAXBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 119.594, en düşük fiyatı ise $ 55.128 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MAXBTC son bir saatte +%108,20 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,29 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

maxBTC (MAXBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 229,93K$ 229,93K $ 229,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 229,93K$ 229,93K $ 229,93K Dolaşım Arzı 2,00 2,00 2,00 Toplam Arz 2,0 2,0 2,0

Şu anki maxBTC piyasa değeri $ 229,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAXBTC arzı 2,00 olup, toplam arzı 2.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 229,93K.