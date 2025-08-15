MELO Hakkında Daha Fazla Bilgi

Melo Logosu

Melo Fiyatı (MELO)

Listelenmedi

Melo (MELO) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
-3.90%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Melo (MELO) Fiyatı

Melo (MELO), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 76.44K USD piyasa değerine sahiptir. MELO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Melo Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-3.96%
Melo 24 saatlik fiyat değişimi
420.69B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MELO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MELO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Melo (MELO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Melo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Melo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Melo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Melo / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-3.96%
30 Gün$ 0+8.30%
60 Gün$ 0-25.30%
90 Gün$ 0--

Melo (MELO) Fiyat Analizi

En güncel Melo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-3.96%

+10.38%

Melo (MELO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 76.44K
$ 76.44K$ 76.44K

--
----

420.69B
420.69B 420.69B

Melo (MELO) Nedir?

Melo is an adorable, shy kitten who’s just joined Boba to keep her company. He’s a bit timid now, but soon they'll be best friends, sharing snuggles and playtime. His sweet name, short for Caramelo, matches his gentle personality perfectly! $MELO is a community-ran token about BillyM2k's newest cat, Melo! A Token for the People, By the People Unlike many tokens that launch with a well-funded development team or a corporate backing, melo stands out for being completely community-led. There is no official team behind melo, and its development and future are fully in the hands of its growing community. This decentralization aligns perfectly with the ethos that Billy championed with Dogecoin — a coin born as a joke, but one that later took on a life of its own through the support and passion of its users. The Significance of Melo While melo might have started with a fun inspiration (Billy’s new cat), its rise underscores a deeper shift in the crypto world. Projects like these reflect a move away from traditional top-down leadership and toward community empowerment. It gives crypto enthusiasts an opportunity to be directly involved in shaping the future of the token. This token represents **ownership by the community** — a platform where everyone has a voice and decisions are made collectively.

Melo (MELO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Melo (MELO) Token Ekonomisi

Melo (MELO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MELO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Melo (MELO) Hakkında Diğer Sorular

