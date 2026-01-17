Bugünkü Memes Street Fiyatı

Bugünkü Memes Street (MEMES) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut MEMES / USD dönüşüm oranı MEMES başına $ 0 şeklindedir.

Memes Street, şu anda piyasa değeri açısından $ 63.717 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 690,00B MEMES şeklindedir. Son 24 saat içinde MEMES, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000027 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEMES, son bir saatte -- ve son 7 günde +%5,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Memes Street (MEMES) Piyasa Bilgileri

