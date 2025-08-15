MeowIstanbul (MEOW) Nedir?

MeowIstanbul is a meme coin project built on Solana, designed to support real-world impact through Web3 technology. Its core utility is MeowMap, a live community-driven map for Istanbul’s stray cats — where users can mark feeding points, shelters, vets, and pet shops. The project redirects ad revenue toward feeding programs via a transparent Mama Fund, and aims to empower local animal welfare efforts. MeowIstanbul combines meme culture with social responsibility, backed by a map infrastructure partnership with Başarsoft, one of Turkey’s leading geospatial companies. $MEOW is not just a token — it’s a movement for urban compassion, transparency, and decentralized community action.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

MeowIstanbul (MEOW) Kaynağı Resmi Websitesi

MeowIstanbul (MEOW) Token Ekonomisi

MeowIstanbul (MEOW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEOW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!