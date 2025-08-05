MERO Mercury Coin (MERO) Nedir?

Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe.

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MERO Mercury Coin (MERO) Kaynağı Resmi Websitesi

MERO Mercury Coin (MERO) Token Ekonomisi

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