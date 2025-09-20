Metacourt (BLS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02130219 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) +%7,69

Metacourt (BLS) canlı fiyatı $0,00025298. BLS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BLS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02130219, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BLS son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%7,69 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Metacourt (BLS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 64,42K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 216,30K Dolaşım Arzı 254,63M Toplam Arz 854.998.985,0

Şu anki Metacourt piyasa değeri $ 64,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLS arzı 254,63M olup, toplam arzı 854998985.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 216,30K.