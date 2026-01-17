Bugünkü MOONWHALE Fiyatı

Bugünkü MOONWHALE (MOONWHALE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 13,07 değişim gösterdi. Mevcut MOONWHALE / USD dönüşüm oranı MOONWHALE başına $ 0 şeklindedir.

MOONWHALE, şu anda piyasa değeri açısından $ 88.605 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M MOONWHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde MOONWHALE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOONWHALE, son bir saatte -%0,15 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MOONWHALE (MOONWHALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 88,61K$ 88,61K $ 88,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 88,61K$ 88,61K $ 88,61K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.996.074,76333 999.996.074,76333 999.996.074,76333

