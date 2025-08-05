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Neka Kayda Fiyatı (NEKA)

Listelenmedi

Neka Kayda (NEKA) Canlı Fiyat Grafiği

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+%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Neka Kayda (NEKA) Fiyatı

Neka Kayda (NEKA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10,74K USD piyasa değerine sahiptir. NEKA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Neka Kayda Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,19
Neka Kayda 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Neka Kayda (NEKA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Neka Kayda / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Neka Kayda / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Neka Kayda / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Neka Kayda / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,19
30 Gün$ 0+%5,29
60 Gün$ 0+%9,73
90 Gün$ 0--

Neka Kayda (NEKA) Fiyat Analizi

En güncel Neka Kayda fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

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+%1,19

-%12,86

Neka Kayda (NEKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,74K
$ 10,74K$ 10,74K

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1,00B
1,00B 1,00B

Neka Kayda (NEKA) Nedir?

This is Neka Kayda, the first cloned red ghost wolf. She is rare, special, and truly one of a kind. We are proud to use her as the face of our new project on Solana. Her story is powerful and different, which makes our project stand out. This is not just another token — it’s a creative and exciting journey where Neka leads the way. The project is simple to join, open to everyone, and full of energy. Neka brings a wild, strong spirit that connects with people. Her image and story will stay in people’s minds and make them feel like they are part of something unique and meaningful.

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Neka Kayda (NEKA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Neka Kayda (NEKA) Token Ekonomisi

Neka Kayda (NEKA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEKA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NEKA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEKA / VND
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1 NEKA / AUD
A$--
1 NEKA / GBP
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1 NEKA / EUR
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1 NEKA / USD
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1 NEKA / MYR
RM--
1 NEKA / TRY
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1 NEKA / JPY
¥--
1 NEKA / ARS
ARS$--
1 NEKA / RUB
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1 NEKA / INR
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1 NEKA / IDR
Rp--
1 NEKA / KRW
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1 NEKA / PHP
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1 NEKA / EGP
￡E.--
1 NEKA / BRL
R$--
1 NEKA / CAD
C$--
1 NEKA / BDT
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1 NEKA / NGN
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1 NEKA / UAH
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1 NEKA / VES
Bs--
1 NEKA / CLP
$--
1 NEKA / PKR
Rs--
1 NEKA / KZT
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1 NEKA / THB
฿--
1 NEKA / TWD
NT$--
1 NEKA / AED
د.إ--
1 NEKA / CHF
Fr--
1 NEKA / HKD
HK$--
1 NEKA / MAD
.د.م--
1 NEKA / MXN
$--
1 NEKA / PLN
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1 NEKA / RON
лв--
1 NEKA / SEK
kr--
1 NEKA / BGN
лв--
1 NEKA / HUF
Ft--
1 NEKA / CZK
--
1 NEKA / KWD
د.ك--
1 NEKA / ILS
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