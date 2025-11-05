NESHUDO (NESHUDO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,60 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%11,69 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,10

NESHUDO (NESHUDO) canlı fiyatı --. NESHUDO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NESHUDO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NESHUDO son bir saatte -%0,60 değişim gösterdi, 24 saatte +%11,69 ve son 7 günde -%14,10 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NESHUDO (NESHUDO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,59K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,59K Dolaşım Arzı 999,96M Toplam Arz 999.958.321,210567

Şu anki NESHUDO piyasa değeri $ 12,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NESHUDO arzı 999,96M olup, toplam arzı 999958321.210567. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,59K.