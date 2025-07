Nexgent AI (NEXGENT) Nedir?

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

Nexgent AI (NEXGENT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Nexgent AI (NEXGENT) Token Ekonomisi

Nexgent AI (NEXGENT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEXGENT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!