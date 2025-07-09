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Nexgent AI Fiyatı (NEXGENT)

Nexgent AI (NEXGENT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00018562
$0,00018562$0,00018562
-%3,601D
USD

Bugünkü Nexgent AI (NEXGENT) Fiyatı

Nexgent AI (NEXGENT), şu anda 0,00018562 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 145,83K USD piyasa değerine sahiptir. NEXGENT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nexgent AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,62
Nexgent AI 24 saatlik fiyat değişimi
804,07M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nexgent AI (NEXGENT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nexgent AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nexgent AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nexgent AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nexgent AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,62
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Nexgent AI (NEXGENT) Fiyat Analizi

En güncel Nexgent AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00018136
$ 0,00018136$ 0,00018136

$ 0,00023567
$ 0,00023567$ 0,00023567

$ 0,0002597
$ 0,0002597$ 0,0002597

-%6,82

-%3,62

--

Nexgent AI (NEXGENT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 145,83K
$ 145,83K$ 145,83K

--
----

804,07M
804,07M 804,07M

Nexgent AI (NEXGENT) Nedir?

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

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Nexgent AI (NEXGENT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Nexgent AI (NEXGENT) Token Ekonomisi

Nexgent AI (NEXGENT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEXGENT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NEXGENT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEXGENT / VND
4,8845903
1 NEXGENT / AUD
A$0,0002839986
1 NEXGENT / GBP
0,0001355026
1 NEXGENT / EUR
0,000157777
1 NEXGENT / USD
$0,00018562
1 NEXGENT / MYR
RM0,000788885
1 NEXGENT / TRY
0,0074322248
1 NEXGENT / JPY
¥0,02710052
1 NEXGENT / RUB
0,0145136278
1 NEXGENT / INR
0,0159057778
1 NEXGENT / IDR
Rp2,9938705486
1 NEXGENT / KRW
0,2553221662
1 NEXGENT / PHP
0,0105005234
1 NEXGENT / EGP
￡E.0,0092123206
1 NEXGENT / BRL
R$0,001011629
1 NEXGENT / CAD
C$0,0002524432
1 NEXGENT / BDT
0,0226307904
1 NEXGENT / NGN
0,2842566118
1 NEXGENT / UAH
0,0077570598
1 NEXGENT / VES
Bs0,02078944
1 NEXGENT / CLP
$0,17485404
1 NEXGENT / PKR
Rs0,0528070338
1 NEXGENT / KZT
0,0965261124
1 NEXGENT / THB
฿0,0060679178
1 NEXGENT / TWD
NT$0,0054145354
1 NEXGENT / AED
د.إ0,0006812254
1 NEXGENT / CHF
Fr0,0001466398
1 NEXGENT / HKD
HK$0,0014552608
1 NEXGENT / MAD
.د.م0,00167058
1 NEXGENT / MXN
$0,0034488196
1 NEXGENT / PLN
0,0006719444
1 NEXGENT / RON
лв0,0008037346
1 NEXGENT / SEK
kr0,0017652462
1 NEXGENT / BGN
лв0,0003081292
1 NEXGENT / HUF
Ft0,0634374912
1 NEXGENT / CZK
0,0039017324
1 NEXGENT / KWD
د.ك0,0000566141
1 NEXGENT / ILS
0,0006162584