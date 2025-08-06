Novem Pro Fiyatı (NVM)
Novem Pro (NVM), şu anda 0,410309 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. NVM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki NVM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NVM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Novem Pro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Novem Pro / USD fiyat değişimi, $ +0,0071730219.
Son 60 gün içerisinde, Novem Pro / USD fiyat değişimi, $ +0,0067095779.
Son 90 gün içerisinde, Novem Pro / USD fiyat değişimi, $ +0,03305244470261106.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,00
|30 Gün
|$ +0,0071730219
|+%1,75
|60 Gün
|$ +0,0067095779
|+%1,64
|90 Gün
|$ +0,03305244470261106
|+%8,76
En güncel Novem Pro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,00
+%0,00
+%1,75
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Novem Pro (NVM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NVM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 NVM / VND
₫10.797,281335
|1 NVM / AUD
A$0,63187586
|1 NVM / GBP
￡0,30773175
|1 NVM / EUR
€0,35286574
|1 NVM / USD
$0,410309
|1 NVM / MYR
RM1,73150398
|1 NVM / TRY
₺16,68316394
|1 NVM / JPY
¥60,315423
|1 NVM / ARS
ARS$549,27245212
|1 NVM / RUB
₽32,95601888
|1 NVM / INR
₹35,98820239
|1 NVM / IDR
Rp6.726,37597296
|1 NVM / KRW
₩570,66596338
|1 NVM / PHP
₱23,60507677
|1 NVM / EGP
￡E.19,87126487
|1 NVM / BRL
R$2,2566995
|1 NVM / CAD
C$0,56212333
|1 NVM / BDT
৳50,03718255
|1 NVM / NGN
₦627,38297645
|1 NVM / UAH
₴17,1098853
|1 NVM / VES
Bs51,698934
|1 NVM / CLP
$396,358494
|1 NVM / PKR
Rs116,23233352
|1 NVM / KZT
₸220,71341728
|1 NVM / THB
฿13,2940116
|1 NVM / TWD
NT$12,28465146
|1 NVM / AED
د.إ1,50583403
|1 NVM / CHF
Fr0,3282472
|1 NVM / HKD
HK$3,21682256
|1 NVM / MAD
.د.م3,7338119
|1 NVM / MXN
$7,68098448
|1 NVM / PLN
zł1,51404021
|1 NVM / RON
лв1,79715342
|1 NVM / SEK
kr3,95948185
|1 NVM / BGN
лв0,68931912
|1 NVM / HUF
Ft141,09295583
|1 NVM / CZK
Kč8,6985508
|1 NVM / KWD
د.ك0,125144245
|1 NVM / ILS
₪1,41556605