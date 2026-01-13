Bugünkü nullroute Fiyatı

Bugünkü nullroute (NULL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,30 değişim gösterdi. Mevcut NULL / USD dönüşüm oranı NULL başına $ 0 şeklindedir.

nullroute, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.905,79 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 970,26M NULL şeklindedir. Son 24 saat içinde NULL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NULL, son bir saatte -%1,13 ve son 7 günde -%32,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

nullroute (NULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,91K$ 6,91K $ 6,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,91K$ 6,91K $ 6,91K Dolaşım Arzı 970,26M 970,26M 970,26M Toplam Arz 970.259.884,317215 970.259.884,317215 970.259.884,317215

Şu anki nullroute piyasa değeri $ 6,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NULL arzı 970,26M olup, toplam arzı 970259884.317215. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,91K.