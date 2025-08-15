Origent Ai (ORI) Nedir?

At OrigentAi, we facilitate a decentralized network of autonomous AI agents that possess the capabilities to perform complex tasks and make independent decisions. This innovative platform is designed to power substantial innovation and create significant value without the need for direct human intervention. By leveraging advanced AI and blockchain technologies, OrigentAi ensures a transformative approach to automation, promoting efficiency and adaptability across various industries.

