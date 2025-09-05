Paddle Finance (PADD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00128298 $ 0,00128298 $ 0,00128298 24 sa Düşük $ 0,00136253 $ 0,00136253 $ 0,00136253 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00128298$ 0,00128298 $ 0,00128298 24 sa Yüksek $ 0,00136253$ 0,00136253 $ 0,00136253 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00884559$ 0,00884559 $ 0,00884559 En Düşük Fiyat $ 0,00118953$ 0,00118953 $ 0,00118953 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,66 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,74 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,85 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,85

Paddle Finance (PADD) canlı fiyatı $0,00128311. PADD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00128298 ve en yüksek $ 0,00136253 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PADD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00884559, en düşük fiyatı ise $ 0,00118953 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PADD son bir saatte -%2,66 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,74 ve son 7 günde +%7,85 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Paddle Finance (PADD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 155,73K$ 155,73K $ 155,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Dolaşım Arzı 121,37M 121,37M 121,37M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Paddle Finance piyasa değeri $ 155,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PADD arzı 121,37M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,28M.