Pentagon Pizza Watch (PPW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00051679 $ 0,00051679 $ 0,00051679 24 sa Düşük $ 0,00091554 $ 0,00091554 $ 0,00091554 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00051679$ 0,00051679 $ 0,00051679 24 sa Yüksek $ 0,00091554$ 0,00091554 $ 0,00091554 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00091554$ 0,00091554 $ 0,00091554 En Düşük Fiyat $ 0,00028446$ 0,00028446 $ 0,00028446 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%19,78 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Pentagon Pizza Watch (PPW) canlı fiyatı $0,00070457. PPW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00051679 ve en yüksek $ 0,00091554 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PPW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00091554, en düşük fiyatı ise $ 0,00028446 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PPW son bir saatte -%4,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,78 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 691,83K$ 691,83K $ 691,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 691,83K$ 691,83K $ 691,83K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.994.801,2113463 999.994.801,2113463 999.994.801,2113463

Şu anki Pentagon Pizza Watch piyasa değeri $ 691,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PPW arzı 999,99M olup, toplam arzı 999994801.2113463. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 691,83K.