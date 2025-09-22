PePenguin (PENGUIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00018806 $ 0,00018806 $ 0,00018806 24 sa Düşük $ 0,0006277 $ 0,0006277 $ 0,0006277 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00018806$ 0,00018806 $ 0,00018806 24 sa Yüksek $ 0,0006277$ 0,0006277 $ 0,0006277 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00100794$ 0,00100794 $ 0,00100794 En Düşük Fiyat $ 0,00018806$ 0,00018806 $ 0,00018806 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%7,89 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%60,89 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PePenguin (PENGUIN) canlı fiyatı $0,00024187. PENGUIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00018806 ve en yüksek $ 0,0006277 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PENGUIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00100794, en düşük fiyatı ise $ 0,00018806 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PENGUIN son bir saatte -%7,89 değişim gösterdi, 24 saatte -%60,89 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PePenguin (PENGUIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 241,87K$ 241,87K $ 241,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 241,87K$ 241,87K $ 241,87K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki PePenguin piyasa değeri $ 241,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PENGUIN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 241,87K.