PCC Hakkında Daha Fazla Bilgi

PCC Fiyat Bilgileri

PCC Whitepaper

PCC Resmi Websitesi

PCC Token Ekonomisi

PCC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

PickleCharts Token Logosu

PickleCharts Token Fiyatı (PCC)

Listelenmedi

PickleCharts Token (PCC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00690924
$0,00690924$0,00690924
-%9,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü PickleCharts Token (PCC) Fiyatı

PickleCharts Token (PCC), şu anda 0,00690924 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PCC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PickleCharts Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%9,26
PickleCharts Token 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PCC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PCC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında PickleCharts Token (PCC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, PickleCharts Token / USD fiyat değişimi, $ -0,000705387095120981.
Son 30 gün içerisinde, PickleCharts Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PickleCharts Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PickleCharts Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000705387095120981-%9,26
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

PickleCharts Token (PCC) Fiyat Analizi

En güncel PickleCharts Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00690939
$ 0,00690939$ 0,00690939

$ 0,00764956
$ 0,00764956$ 0,00764956

$ 0,00764956
$ 0,00764956$ 0,00764956

-%0,50

-%9,26

--

PickleCharts Token (PCC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

PickleCharts Token (PCC) Nedir?

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

PickleCharts Token (PCC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

PickleCharts Token (PCC) Token Ekonomisi

PickleCharts Token (PCC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PCC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PickleCharts Token (PCC) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PCC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PCC / VND
181,8166506
1 PCC / AUD
A$0,0105711372
1 PCC / GBP
0,0051128376
1 PCC / EUR
0,005872854
1 PCC / USD
$0,00690924
1 PCC / MYR
RM0,0291569928
1 PCC / TRY
0,2809296984
1 PCC / JPY
¥1,01565828
1 PCC / ARS
ARS$9,199998522
1 PCC / RUB
0,5527392
1 PCC / INR
0,6060094404
1 PCC / IDR
Rp113,2662113856
1 PCC / KRW
9,5695737696
1 PCC / PHP
0,3960376368
1 PCC / EGP
￡E.0,3346835856
1 PCC / BRL
R$0,037655358
1 PCC / CAD
C$0,0094656588
1 PCC / BDT
0,8375380728
1 PCC / NGN
10,5323763636
1 PCC / UAH
0,2863189056
1 PCC / VES
Bs0,88438272
1 PCC / CLP
$6,7019628
1 PCC / PKR
Rs1,953933072
1 PCC / KZT
3,6987234492
1 PCC / THB
฿0,2233066368
1 PCC / TWD
NT$0,2060335368
1 PCC / AED
د.إ0,0253569108
1 PCC / CHF
Fr0,005527392
1 PCC / HKD
HK$0,0541684416
1 PCC / MAD
.د.م0,0623904372
1 PCC / MXN
$0,128511864
1 PCC / PLN
0,0252878184
1 PCC / RON
лв0,030055194
1 PCC / SEK
kr0,0663977964
1 PCC / BGN
лв0,0115384308
1 PCC / HUF
Ft2,3588836284
1 PCC / CZK
0,1456467792
1 PCC / KWD
د.ك0,0021073182
1 PCC / ILS
0,0236296008