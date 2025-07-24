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Plume Staked ETH Fiyatı (PETH)

Plume Staked ETH (PETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.632,25
$3.632,25$3.632,25
-%1,201D
USD

Bugünkü Plume Staked ETH (PETH) Fiyatı

Plume Staked ETH (PETH), şu anda 3.632,22 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 257,45K USD piyasa değerine sahiptir. PETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Plume Staked ETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,27
Plume Staked ETH 24 saatlik fiyat değişimi
70,76 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Plume Staked ETH (PETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Plume Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ -47,088052247991.
Son 30 gün içerisinde, Plume Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Plume Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Plume Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -47,088052247991-%1,27
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Plume Staked ETH (PETH) Fiyat Analizi

En güncel Plume Staked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.536,48
$ 3.536,48$ 3.536,48

$ 3.679,88
$ 3.679,88$ 3.679,88

$ 3.679,88
$ 3.679,88$ 3.679,88

-%0,34

-%1,27

--

Plume Staked ETH (PETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 257,45K
$ 257,45K$ 257,45K

--
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70,76
70,76 70,76

Plume Staked ETH (PETH) Nedir?

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Plume Staked ETH (PETH) Token Ekonomisi

Plume Staked ETH (PETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PETH / VND
95.581.869,3
1 PETH / AUD
A$5.484,6522
1 PETH / GBP
2.651,5206
1 PETH / EUR
3.051,0648
1 PETH / USD
$3.632,22
1 PETH / MYR
RM15.291,6462
1 PETH / TRY
146.886,9768
1 PETH / JPY
¥530.304,12
1 PETH / RUB
284.766,048
1 PETH / INR
313.387,9416
1 PETH / IDR
Rp59.544.580,6368
1 PETH / KRW
4.962.048,3864
1 PETH / PHP
205.656,2964
1 PETH / EGP
￡E.178.305,6798
1 PETH / BRL
R$20.013,5322
1 PETH / CAD
C$4.939,8192
1 PETH / BDT
441.205,7634
1 PETH / NGN
5.536.919,8458
1 PETH / UAH
151.318,2852
1 PETH / VES
Bs435.866,4
1 PETH / CLP
$3.439.712,34
1 PETH / PKR
Rs1.030.388,1696
1 PETH / KZT
1.947.560,0418
1 PETH / THB
฿116.703,2286
1 PETH / TWD
NT$106.278,7572
1 PETH / AED
د.إ13.330,2474
1 PETH / CHF
Fr2.869,4538
1 PETH / HKD
HK$28.476,6048
1 PETH / MAD
.د.م32.544,6912
1 PETH / MXN
$67.341,3588
1 PETH / PLN
13.075,992
1 PETH / RON
лв15.618,546
1 PETH / SEK
kr34.506,09
1 PETH / BGN
лв6.029,4852
1 PETH / HUF
Ft1.229.143,248
1 PETH / CZK
75.804,4314
1 PETH / KWD
د.ك1.107,8271
1 PETH / ILS
12.095,2926