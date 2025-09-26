PLYR L1 Fiyatı (PLYR)
+0.06%
+0.70%
-35.25%
-35.25%
PLYR L1 (PLYR) canlı fiyatı $0.00281647. PLYR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0.00460902 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PLYR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.02441299, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, PLYR son bir saatte +0.06% değişim gösterdi, 24 saatte +0.70% ve son 7 günde -35.25% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki PLYR L1 piyasa değeri $ 454.63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLYR arzı 161.42M olup, toplam arzı 749981076.259831. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.11M.
Gün içerisinde, PLYR L1 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PLYR L1 / USD fiyat değişimi, $ -0.0006740916.
Son 60 gün içerisinde, PLYR L1 / USD fiyat değişimi, $ -0.0013953299.
Son 90 gün içerisinde, PLYR L1 / USD fiyat değişimi, $ -0.003431828069834051.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.70%
|30 Gün
|$ -0.0006740916
|-23.93%
|60 Gün
|$ -0.0013953299
|-49.54%
|90 Gün
|$ -0.003431828069834051
|-54.92%
PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!
