PLYR L1 (PLYR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0.00460902 $ 0.00460902 $ 0.00460902 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0.00460902$ 0.00460902 $ 0.00460902 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.02441299$ 0.02441299 $ 0.02441299 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +0.06% Fiyat Değişimi (1 Gün) +0.70% Fiyat Değişimi (7 G) -35.25% Fiyat Değişimi (7 G) -35.25%

PLYR L1 (PLYR) canlı fiyatı $0.00281647. PLYR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0.00460902 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PLYR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.02441299, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PLYR son bir saatte +0.06% değişim gösterdi, 24 saatte +0.70% ve son 7 günde -35.25% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PLYR L1 (PLYR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 454.63K$ 454.63K $ 454.63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Dolaşım Arzı 161.42M 161.42M 161.42M Toplam Arz 749,981,076.259831 749,981,076.259831 749,981,076.259831

Şu anki PLYR L1 piyasa değeri $ 454.63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLYR arzı 161.42M olup, toplam arzı 749981076.259831. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.11M.