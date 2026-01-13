Bugünkü Ponder One Fiyatı

Bugünkü Ponder One (PNDR) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PNDR / USD dönüşüm oranı PNDR başına $ 0 şeklindedir.

Ponder One, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.014,16 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 73,96M PNDR şeklindedir. Son 24 saat içinde PNDR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,386984 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PNDR, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ponder One (PNDR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,01K$ 15,01K $ 15,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,30K$ 20,30K $ 20,30K Dolaşım Arzı 73,96M 73,96M 73,96M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Ponder One piyasa değeri $ 15,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PNDR arzı 73,96M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,30K.