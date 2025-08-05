Popu (POPU) Nedir?

$POPU — Born in the Toilet, Aiming for the Moon 🚽🌕 $POPU is an original meme coin on Solana with a unique and ridiculous character that stands out in the sea of clones. Inspired by the viral rise of $PEPE, $POPU carries that same degen spirit — but with a new face, raw humor, and a community that doesn’t take itself too seriously. No roadmap. No promises. Just pure meme energy, organic growth, and unstoppable toilet-born momentum.

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Popu (POPU) Kaynağı Resmi Websitesi

Popu (POPU) Token Ekonomisi

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